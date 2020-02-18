Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

Развод певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова обрастает новыми скандальными подробностями.

После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.

В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Иванов написал, что ему уже надоело бороться с «ветряными мельницами», поэтому он решил поставить окончательную точку в слухах и беспочвенных обвинениях в свой адрес от бывшей супруги и ее адвоката.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов давал Лолите Милявской «опасные БАДы», которые плохо сказались на ее здоровье. Спортсмен это опровергает и заявляет, что никаких опасных веществ он своей бывшей жене не давал. Также Дмитрий Иванов подчеркнул, что ранее Лолита принимала наркотические средства, а также лежала в психиатрической клинике.

«БАДЫ? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, и все еще продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке? Ты серьезно? В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон!» – обратился Иванов в своем посте к Жорину.

Иванов отметил, что теперь ему понятно, почему Жорина хотели ранее лишить адвокатского статуса. По его мнению, он делает из Лолиты «посмешище».

Заявление Дмитрия Иванова неприятно удивило многих поклонников его бывшей супруги. Тем не менее, Лолита и сама ранее призвалась, что принимала наркотики, злоупотребляла спиртным и лежала в Кащенко. По словам артистки, целый год она принимала запрещенные препараты, когда вела ток-шоу «Без комплексов».

Отметим, на 13 марта запланировано судебное заседание по делу о разводе Милявской и Иванова. Дмитрий Иванов требует, чтобы их брак был официально расторгнут, а Лолита Милявская добивается, чтобы он был признан фиктивным, ведь так она может лишить своего бывшего супруга гражданства Израиля.