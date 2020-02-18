Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

Вчера, 23:43
Развод певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова обрастает новыми скандальными подробностями.
После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Иванов написал, что ему уже надоело бороться с «ветряными мельницами», поэтому он решил поставить окончательную точку в слухах и беспочвенных обвинениях в свой адрес от бывшей супруги и ее адвоката.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов давал Лолите Милявской «опасные БАДы», которые плохо сказались на ее здоровье. Спортсмен это опровергает и заявляет, что никаких опасных веществ он своей бывшей жене не давал. Также Дмитрий Иванов подчеркнул, что ранее Лолита принимала наркотические средства, а также лежала в психиатрической клинике.
Иванов отметил, что теперь ему понятно, почему Жорина хотели ранее лишить адвокатского статуса. По его мнению, он делает из Лолиты «посмешище».
Заявление Дмитрия Иванова неприятно удивило многих поклонников его бывшей супруги. Тем не менее, Лолита и сама ранее призвалась, что принимала наркотики, злоупотребляла спиртным и лежала в Кащенко. По словам артистки, целый год она принимала запрещенные препараты, когда вела ток-шоу «Без комплексов».
Отметим, на 13 марта запланировано судебное заседание по делу о разводе Милявской и Иванова. Дмитрий Иванов требует, чтобы их брак был официально расторгнут, а Лолита Милявская добивается, чтобы он был признан фиктивным, ведь так она может лишить своего бывшего супруга гражданства Израиля.
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Уважаемые подписчики, СМИ и все неравнодушные к нашему с Лолитой разводу! Это мое последнее официальное заявление. Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за 4 месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем! Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают «кашу из топора». Кем меня только не делали: и альфосом, и оленем, и многожёнцем... ⠀ Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью — он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всём, что с ним связано. В моём случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило. ⠀ Я хочу выразить особую благодарность за советы Александру Добровинскому @alexanderdobrovinsky Спасибо за поддержку Анфисе Чеховой @achekhova и Лере Кудрявцевой @leratv. Она особенно ценна, учитывая, что Лолита ваша подруга. ⠀ Спасибо моей семье, моим друзьям и всем пользователям, которые поддерживают меня в этот сложный период заказной травли. ⠀ Отдельно хочется обратиться к господину Жорину. Серёжа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого «сладкого» клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на 6ом десятке? Но «звёздный» статус неприкасаем... Бог всем судья. Есть бумеранг, который всегда возвращается. Но ты ведь совсем другое дело. В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. ⠀ Ладно, когда тебе из-за меркантильных интересов плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты? ⠀ Продолжение👇🏼
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