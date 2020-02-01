Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.

После этого в СМИ звучало множество версий, почему он прекратил сниматься в сериале. Но чаще всего говорилось о том, что причиной ухода Васильева из «Сватов» стал конфликт с Федором Добронравовым.

Анатолий Васильев решил прекратить эти слухи и заявил, что находится в приятельских отношениях с коллегой. Он подчеркнул, что уходил из «Сватов» совершенно не из-за конфликта с Добронравовым, поскольку они не конфликтовали вовсе. По его словам, на тот момент он нашел более интересный для себя проект, поэтому и покинул сериал.

А что касается слухов о ссоре, то, по его мнению, они возникли только потому, что «люди от безделья сочиняют странные истории».

Отметим, седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2021 году. В новом сезоне сериала появится и Анатолий Васильев. Он несколько сезонов не снимался, поскольку его герой умер. Но теперь он появится в воспоминаниях других героев.