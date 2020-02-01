Зять Людмилы Гурченко борется с дочерью за квартиру артистки

Сегодня, 17:27

Сергей Нилов

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Зять Людмилы Гурченко борется с дочерью за квартиру артистки

Зять Людмилы Гурченко Александр Королев хочет обладать многомиллионным наследством покойной звезды советского кинематографа. И он не одинок в своем желании. Квартиру в Замоскворечье и дачу в подмосковном поселке Глаголево не прочь получить и его дочь Елена Королева.

У женщины больше шансов завладеть имуществом, так как в семье киноактрисы наследство всегда передавалось по женской линии, передает «Собеседник».

О битве между родственниками изданию в интервью поведал бывший муж Гурченко Константин Купервейс. К нему за помощью и защитой обратилась внучка актрисы Елена Королева. Женщина сильно переживает, что в этой борьбе может пострадать ее дочь.

«Начались разговоры о том, что Лена не дочь Саши. Мне кажется, что это глупость. Но как бы там ни было, она кровная родственница Люси. Поэтому зять Люси должен отдать квартиру её внучке, сказать: «Живи на здоровье в этой квартире!», повернуться, уйти и больше не появляться в её жизни», - рассказал Купервейс.

Он добавил, что зять актрисы - человек далеко не бедный. У Королева с 80-ых годов были свои предприятия, бизнес развивался успешно и приносил дохож, посему он, при желании, мог купить себе квартиру, и не одну. Поэтому в данной ситуации его претензии на квартиру Людмилы Гурченко вообще непонятны.

В то же время он признал, что Александр Королев не слишком трепетно относился к Марии - дочери Гурченко от второго брака. Да и похороны он якобы организовал ненадлежащим образом.

«Маша была хорошим, добрым человеком, но мне ее искренне жаль, она прожила грустную жизнь с этим жутким Сашей», - констатирует Купервейс.

К слову, дочь Гурченко умерла два года назад, а самой актрисы не стало 9 лет назад.

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