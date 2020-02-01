Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Сегодня, 14:36

Анна Лисова

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Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

От рака защитить себя на 100% не может никто. Онкология поражает людей,  независимо от их доходов и социального статуса. С раком столкнулись и многие известные россияне.

Диагностировали рак у актрисы Евгении Симоновой. В Германии врачи были вынуждены удалить ей легкое. Но даже эта серьезная операция не заставила актрису отказаться от вредной привычки. Даже после удаления одного легкого Евгения Симонова продолжает курить.

Сейчас 64-летняя актриса продолжает работать в театре, и это увеличивает нагрузку. Но она все же отказалась от  гастролей, и уже не ездит с коллегами в другие города страны со спектаклями, в которых она работает в столице.

Евгению Симонову знают и любят многие по ее ролям в таких известных советских фильмах как «Обыкновенное чудо», «Афоня».

Стоит отметить, что ранее рак также заподозрили и у ее брата – профессора МГИМО Юрия Вяземского. Он признался, что уже готовился к серьезной операции, но потом диагноз не подтвердился.

 

 

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