55-летняя Наталья Ветлицкая удивила публику прозрачной блузкой на сцене

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая удивила искушенную публику Петербурга. Во время выступления на одном из концертов она вышла на сцену в довольно откровенном молодежном наряде. Певица облачилась в обтягивающие брюки и прозрачную блузку, которая демонстрировала грудь.

Осенью минувшего года стало известно, что Наталья Ветлицкая возвращается в Россию и снова собирается покорять сцену.

2020 год для нее должен стать насыщенным. Певица думает объездить страну с концертами, а также появляться на светских тусовках и принимать участие в развлекательных программах.

Возвращение 55-летней артистки на сцену состоялось 31 декабря. Она выступила в Crocus City Hall во время концерта, посвященного юбилею Дмитрия Маликова. К слову, ее бывшего бойфренда.

Уже через неделю Ветлицкая появилась на вечеринке в городе на Неве, где присутствовали и другие знаменитости - Татьяна Навка, Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер.

Наталья была в ударе и постаралась спеть лучше, чем в первый раз. Внимание также привлекла ее молодежная блузка, через которую просматривалась грудь. Ветлицкая в таком виде даже спустилась со сцены и заставила Светлану Бондарчук себе подпевать, отмечает «Вокруг ТВ».

Напомним, специалисты раскритиковали Наталью Ветлицкую. Знаменитый музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу безголосой, а ее выступление - провинциальным зрелищем.

Стилист Вадим Галаганов, который ранее подбирал знаменитости наряды, отказался с ней работать. По его мнению, артистка «застряла» в 90-ых и это уже невозможно искоренить.