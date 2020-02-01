Михаил Муромов рассказал, как Алла Пугачева разрушила его карьеру

В 80-ых годах минувшего столетия певец Михаил Муромов был популярным и востребованным артистом. Исполнителя песни «Яблоки на снегу», которая стала его визитной карточкой, приглашали на лучшие концертные площадки страны, всевозможные телефестивали, на зарубежные гастроли. Однако на пике своей славы Муромов исчез из «голубых экранов» и о нем стали постепенно забывать.

Ходили слухи, что он пристрастился к спиртному, не выдержав напора молодых исполнителей. Как оказалось, все было гораздо прозаичнее.

В интервью «Собеседнику» Муромов объяснил, что за его исчезновением стоит Примадонна. По его словам, именно Алла Борисовна Пугачева разрушила его творческую карьеру. Женщина, которая поет, якобы сделала все для того, чтобы перед ними стали закрываться все двери.

Пугачева видела в Муромове сильного конкурента, поэтому решила перекрыть ему кислород на телевидении.

В те времена у Аллы Борисовны был абсолютный авторитет, к ее мнению прислушивались. Поэтому ей с легкостью удалось добиться запрета показывать Муромова на ТВ.

Да и денежных средств Алла Борисовна жалеть не стала.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», - цитирует «Собеседник» певца, который в этом году отметит свое 70-летие.

Корреспондент в ходе беседы напомнил Михаилу Муромову о том, что Алла Борисовна всегда любила мужчин, поэтому удивительно, что перед его харизмой она устояла.

«Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла!», - воскликнул Муромов.

Невзирая на то, что его карьеру погубила Алла Пугачева, Муромов не сидит на месте и продолжает выступать. В свои неполные 70 он ездит по городам и, пусть и не на таких больших площадках, как ранее, выходит к поклонницам. Недавно он отыграл несколько концертов с Азизой.