Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Сегодня, 18:03

Анна Седова

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Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Избранником актрисы стал мужчина по имени Роман, который помогает ей с работой в ее актерской школе. Бочкарева не скрывала своих отношений, но и афишировать свадьбу она не стала.

Но внимательные поклонники заметили кольцо на ее безымянном пальце.

Подруга актрисы рассказала журналистам "Комсомольской правды", что та действительно вышла замуж. Молодожены живут в квартире Бочкаревой в Москве вместе с двумя детьми от ее первого брака.

Однако официальные представители знаменитости пока не говорят о ее семейном статусе.

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