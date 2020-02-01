Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж

Избранником актрисы стал мужчина по имени Роман, который помогает ей с работой в ее актерской школе. Бочкарева не скрывала своих отношений, но и афишировать свадьбу она не стала.

Но внимательные поклонники заметили кольцо на ее безымянном пальце.

Подруга актрисы рассказала журналистам "Комсомольской правды", что та действительно вышла замуж. Молодожены живут в квартире Бочкаревой в Москве вместе с двумя детьми от ее первого брака.

Однако официальные представители знаменитости пока не говорят о ее семейном статусе.