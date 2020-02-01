Перенесший два инфаркта актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Сегодня, 12:34

Сергей Нилов

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Перенесший два инфаркта актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

65-летний российский актер Валерий Гаркалин доставлен медиками в одну из больниц Москвы. Медики диагностировали у него пневмонию, сообщает телеканал Рен ТВ.

Наши коллеги отмечают, что народного артиста начала сильно беспокоить одышка, когда он находился у себя дома. К актеру вызвали скорую. После госпитализации у Гаркалина была диагностирована пневмония. Сейчас он находится на стационарном лечении.

Валерия Борисовича, к слову, проблемы со здоровьем преследуют не впервые. В 2008-ом году, когда он находился на гастролях в Клайпеде, у него случился инфаркт. Спустя несколько месяцев Гаркалин перенес еще один сердечный приступ. После этого ему сделали операцию. Как рассказывал артист в одном из своих интервью, у него были сильно засорены сосуды. Врачи объяснили, что причиной этому стало курение. После двух инфарктов актер отказался от пагубной привычки.

Валерий Гаркалин - знаменитый советский и российский актер театра и кино. В 2000-м году он стал заслуженным артистом России, а в 2008-ом удостоился звания народного артиста. Широкую известность ему принес фильм «Шырли-мырли».

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