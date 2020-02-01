Игорь Матвиенко рассказал, как Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью изданию АиФ высказался о солисте Иванушек International Андрее Григорьеве-Апполонове.

Матвиенко утверждает, что у многих звёзд как российского, так и зарубежного шоу-бизнеса появляются проблемы с психикой из-за популярности. Для поддержания себя в тонусе они употребляют различные психотропные вещества, а также алкоголь.

"Слава оказывает огромное воздействие на психику. Но популярность не делает тебя счастливее, наоборот, она опустошает", - отмечает Матвиенко.

Со слов продюсера такие проблемы появились и у Григорьева-Апполонова на фоне развода. Матвиенко не стал конкретизировать, в чем именно это проявляется, но рассказал, что такие проблемы были у исполнителя и до свадьбы. Он отметил, что певец просто вернулся к своему обычному образу жизни, который он вел до брака. Штрафовать его и применять другие санкции за это бесполезно.

Игорь Матвиенко заключил, что ему больно смотреть, как Андрей себя убивает.