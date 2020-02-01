Телеведущая Регина Дубовицкая озвучила сумму своей пенсии 

Сегодня, 11:32

Анна Седова

0

Image
Телеведущая Регина Дубовицкая озвучила сумму своей пенсии 

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии. Она составляет 16 тыс. руб., передает РИА «Новости».

Телеведущая считает, что она «видимо, недостаточно знаменита, раз получает такие деньги».

Дубовицкая отметила, что она все равно работает,  потому что любит свое дело.

Ранее многие российские знаменитости рассказали, что размер их пенсий почти такой же, как и у остальных россиян. Согласно статистике, средняя сумма пенсий в России составляет всего 14 тыс. руб. Многие артисты поделились, что получают от государства около 20-30 тыс. руб.

Напомним, ранее телеведущая вела юмористическую программу «Аншлаг». Старшее поколение Дубовицкую уже не помнит, а молодым людям она и вовсе незнакома.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Звёздные хроники»

Лента

Угрожая пистолетом, мужчина забрал из сельмага пачку пельменей и духи, которые затем выпил

Сегодня, 12:07

На Кубани мужчина украл из супермаркета 25 килограммов говядины на 10 тыс рублей

Сегодня, 11:57

Телеведущая Регина Дубовицкая озвучила сумму своей пенсии 

Сегодня, 11:32

На территории американского посольства в Нью-Дели изнасиловали 5-летнюю девочку

Сегодня, 11:25

Ученые изучили генетические последовательности долгожителей

Сегодня, 11:12

Вирусологи назвали лучший способ защититься от заражения коронавирусом

Сегодня, 11:11

В США показали обновленный внедорожник Chevrolet Equinox

Сегодня, 10:43

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle