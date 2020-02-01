Телеведущая Регина Дубовицкая озвучила сумму своей пенсии 

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии. Она составляет 16 тыс. руб., передает РИА «Новости».

Телеведущая считает, что она «видимо, недостаточно знаменита, раз получает такие деньги».

Дубовицкая отметила, что она все равно работает, потому что любит свое дело.

Ранее многие российские знаменитости рассказали, что размер их пенсий почти такой же, как и у остальных россиян. Согласно статистике, средняя сумма пенсий в России составляет всего 14 тыс. руб. Многие артисты поделились, что получают от государства около 20-30 тыс. руб.

Напомним, ранее телеведущая вела юмористическую программу «Аншлаг». Старшее поколение Дубовицкую уже не помнит, а молодым людям она и вовсе незнакома.