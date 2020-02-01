Дарья Клюкина похудела на 9 кг после психотерапии

Звезда проекта «Холостяк» Дарья Клюкина похудела на 9 кг, следуя советам психолога. Модель не называет свой вес, но отмечает, что довольна отражением в зеркале. Стать более уверенной в себе героине помог психолог. После сеансов психотерапии она перестала переедать. В ее жизни был период, когда она много перекусывала, не испытывая при этом чувство насыщения. Кроме того, у бывшей возлюбленной Егора Крида явно нездоровый рацион. Она часто пропускает завтраки и обеды, но вечером ужинает с супругом. В основном Клюкина питается дома, рестораны она посещает по праздникам или когда находится в других странах. Модель любит готовить самостоятельно, баловать своего мужа новыми блюдами и делиться рецептами в личном блоге. Она признается, что ест мучное, однако при этом сохраняет идеальные формы.

Напомним, прошлой осенью Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Свадебное торжество состоялось в узком кругу самых близких в Италии на острове Комо. Мероприятие вел Николай Басков, а пел для гостей Дима Билан.