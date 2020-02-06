Кристину Асмус на Мальдивах уличили в фотошопе

Сегодня, 22:53

Сергей Нилов

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Кристину Асмус на Мальдивах уличили в фотошопе

Актриса Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах. Ей необходимо расслабиться после трудностей, с которым столкнулась в 2019-ом. Год выдался для супруги Гарика Харламова очень непростым, хотя и плодотворным. Кристина снялась в фильме «Текст» вместе с Олегом Янковским в откровенных сценах, после чего подверглась откровенной травли в сети. Хейтеры даже пытались лишить ее родительских прав и развести с мужем. К счастью, шоумен оказался мудрым и только посмеялся над происками врагов.

Нервное напряжение сказалось на иммунитете Кристины Асмус. Она в конце года подхватила инфекцию и более недели провела на больничной койке. Тогда даже речи быть не могло об отдыхе - повезло еще, что на Новый год врачи отпустили ее к семье. Актриса думала расслабиться на островах, но, выкладывая фото в купальнике, перестаралась с фотошопом и снова подверглась нападкам со стороны недоброжелателей.

Сейчас ей снова приходится читать о себе в сети неприятные вещи. А все лишь потому, что она попыталась «сделать» себе длинные ноги.

На фото слитный купальник Кристины, обнажающий спину, почему-то поплыл, и полоска от него оказалась на ноге девушки. 

«Тянула ноги так, что купальник пополз», - высмеяли звезду «Интернов». 

На днях Асмус призналась, что совершенно не умеет пользоваться новомодными приложениями на смартфонах и компьютеров. Может она только звонить, писать сообщения да включать фонарик. В этой связи звезде «Текста» посоветовали не брать дурной пример с других знаменитостей и не делать то, в чем совершенно не разбирается.

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