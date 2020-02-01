Астролог рассказала, почему принц Гарри покинул королевскую семью

Астролог Василиса Володина заявила, что принц Гарри ушел из королевской семьи, потому что оказался под влиянием Нептуна. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Специалист утверждает, что под влиянием Нептуна высокий риск принятия неправильных решений, а также интриг и скандалов.

"Рулят эмоции. Потом удивляются, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна", — написала астролог.

Со слов Володиной, все началось в мае 2019 года после рождения сына Арчи. Первой ошибкой Гарри было то, что они с супругой «записали» ребенка без титула.

Затем влияние Нептуна усилилось. Вторая ошибка была тогда, когда осенью 2019 года принц Гарри и Меган Маркл рассказали журналистам, что им надоели придворные правила.

В результате в январе 2020 года принц Гарри и Маркл отказались от королевского титула. Астролог утверждает, что февраль для принца будет разочаровывающим. Володина предполагает, что он уже жалеет о своем поступке.

Напомним, 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что они отказываются от королевского титула, а также от положенных финансовых привилегий. Супруги сообщили, что они сами будут зарабатывать себе на жизнь.

Позже королева Елизавета II заявила, что ее внук, принц Гарри, и его супруга будут лишены королевских титулов и права представлять королеву на официальных мероприятиях.

Ранее также сообщалось, что Елизавета II забирает у Меган Маркл украшения и прочие ценности, принадлежащие королевской семье.