Анна Семенович пожаловалась на свое состояние

Известная российская певица Анна Семенович рассказала, что сделала операцию на ноге и никак не может вернуться к нормальной форме.

«Никак не могу начать заниматься спортом из-за боли в пальце на ноге. Февраль предстоит плотный и активный, а сил на все это пока у меня нет. Как вернуть мою трудоспособность и пустить её в дело?» — поделилась переживаниями она.

Также звезда не забывает о своих подписчиках. Она спросила, как у них дела, а также их мнение о том, как восстановиться.

Поклонники поддержали исполнительницу в комментариях. Одни посоветовали ей по-больше отдыхать, другие же - наоборот, гулять и двигаться, чтобы по-скорее прийти в тонус.

Кроме того, звезда так хорошо отдохнула в отпуске, что набрала лишний вес. Теперь Семенович придется бороться с этим.

«На отдыхе я ела, как обжора. Всё вкусненькое, жирненькое и солёненькое я поедала с большим удовольствием. Но я уже опытная и после отдыха минимум неделю привожу себя в порядок», — поделилась певица.



Она считает, что в первую очередь, нужно отказаться от вредных продуктов.

«Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес. Теперь просто нужно отвечать за две недели огромного удовольствия. Я поставила цель — скинуть 5 кг за 10 дней», - отмечала ранее певица.

39-летняя знаменитость поделилась своим секретом похудения. Она сказала, что будет правильно питаться, исключит алкоголь, сахар, мучное и молочку.