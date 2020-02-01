У актрисы Шеннен Доэрти обнаружили рак на 4-й стадии

Американская актриса Шеннен Доэрти (Shannen Doherty), которая снималась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», поделилась, что борется с раком уже несколько лет.

48-летняя Шеннен Доэрти рассказала, что она не раскрывала свой диагноз, так как не хотела делиться с прессой. Она с трудом смогла рассказать о болезни супругу и матери.

По словам актрисы, рак молочной железы у нее обнаружили еще в марте 2015 года. Тогда ей удалили грудь, после чего была проведена химио- и радиотерапия. Врачи заявили о ее излечении. Но теперь болезнь вернулась в более агрессивной форме. У нее диагностировали рак на 4-й стадии.

«Я спрашивала себя, почему я? А потом подумала: а почему бы и нет? Кто заслуживает этого, кроме меня? Никто этого не заслуживает», - заявила актриса.

Сейчас звезда работает над ребутом «Беверли-Хиллз, 90210». Она хочет остаться в памяти поклонников талантливой актрисой.

«Я хочу повлиять на мир. Хочу, чтобы меня запомнили в связи с чем-то великим», — говорит в своем интервью знаменитость.