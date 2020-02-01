 Обнародован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

В Сети опубликован список исполнителей, которые претендуют отправиться на «Евровидение» от России. Об этом сообщает издание «Super». Как оказалось, многие звезды хотят попасть на этот проект и попытать удачу.

В списке претендентов оказались исполнители разных жанров. В него вошли такие звезды как певица Zivert (Юлия Зиверт), Полина Гагарина, группа Little Big, Александр Панайотов, Димаш Кудайберген, Ольга Бузова.

Композитор Игорь Крутой считает фаворитом Александра Панайотова.

Конкурс песен Евровидение состоится с 12 по 16 мая в Нидерландах в Роттердамском концертном зале Ahoy. Это будет 65 такой конкурс. В последние годы международный песенный конкурс больше напоминает креативное шоу, нежели оценку музыкальных способностей исполнителей. Все больше на сцене появляется эпатажных и скандальных личностей.