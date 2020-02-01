Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Сегодня, 19:13

Анна Седова

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Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.

Плаксина рассказала, что в таких отношениях с матерью ей «было очень страшно», но «молчать еще страшнее». Она поделилась, что Успенская закрывала ее в комнате на ключ, угрожала ей и душила. Такие откровения всех шокировали, ведь сама певица всегда рассказывает о том, как она любит свою дочь.

Татьяну Плаксину Успенская родила в четвертом браке. Девушка увлекается живописью и преподает йогу.

Любовь Успенская — знаменитая советская, российская и американская певица. В репертуаре звезды городские романсы и русский шансон. Успенская многократно получала премию «Шансон года».

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