54-летняя Ирина Безрукова продемонстрировала фигуру в купальнике

54-летняя актриса Ирина Безрукова опубликовала фото в купальнике. И отметим, что экс-супруга Сергея Безрукова выглядит просто ослепительно и молодо не по годам
Накануне она опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии с отдыха на Бали. На снимке кинозвезда позирует в слитном черном купальнике с открытой спиной в бассейне с шикарным видом.
"А вы любите купаться в море на рассвете или ночью?", - подписала снимок актриса.
К слову, поклонники засыпали актрису комплиментами.
"Прекрасно выглядите, вы такая красотка", — прокомментировала подписчица.
Ранее сообщалось, что Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России. Он считает, что по телеканалам должны чаще показываться отечественные фильмы.
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