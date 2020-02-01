54-летняя Ирина Безрукова продемонстрировала фигуру в купальнике

54-летняя актриса Ирина Безрукова опубликовала фото в купальнике. И отметим, что экс-супруга Сергея Безрукова выглядит просто ослепительно и молодо не по годам

Накануне она опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии с отдыха на Бали. На снимке кинозвезда позирует в слитном черном купальнике с открытой спиной в бассейне с шикарным видом.

"А вы любите купаться в море на рассвете или ночью?", - подписала снимок актриса.

К слову, поклонники засыпали актрису комплиментами.

"Прекрасно выглядите, вы такая красотка", — прокомментировала подписчица.

View this post on Instagram Совсем ещё недавно )) Вы любите купаться в море на рассвете, ночью)) ? Или на закате?)) #иринабезрукова #бали #отпуск A post shared by Ирина Безрукова (@irina_bezrukova_official) on Feb 1, 2020 at 1:30am PST

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России. Он считает, что по телеканалам должны чаще показываться отечественные фильмы.