Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Сегодня, 11:02

Сергей Нилов

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Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Знаменитая российская телеведущая Елена Ханга стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ и рассказала, что уже пенсионерка и государство выплачивает ей пенсию.

57-летняя Елена Ханга вписала свое имя в историю отечественной журналистики уже давно. Она уже более 30 лет занимается любимым делом, известность ей принесли программы «Про это» и «Принцип домино». В конце 90-ых годов они были неимоверно популярными, а Ханга была более узнаваемой, чем Андрей Малахов.

Елена Ханга раскрыла, какую пенсию ей начислило государство.

«Я пенсионерка, пенсия у меня небольшая и составляет 23 тысячи рублей», - поведала телеведущая.

Она добавила, что воспитывает свою 18-летнюю дочь и пытается умерить ее аппетиты. Когда девушка просит ей купить дорогой гаджет, Ханга напоминает о размере своей пенсии.

Анна-Елизавета, ее наследница, учится сейчас в США. И денег у нее на карманные расходы больше, чем у самой телеведущей, поскольку та получает немалую стипендию.

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