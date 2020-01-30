Яна Кошкина удивила пользователей Instagram фотографией без макияжа

Телеведущая и светская львица Яна Кошкина всегда выглядела гламурно и сногсшибательно. Ее называют одной из самых красивых завсегдатаек Инстаграм. Девушка всегда предстает при полном параде - с идеальной укладкой, ярким макияжем и в довольно откровенной одежде. Поэтому сложно передать удивление подписчиков, когда звезда выложить в сеть фото, на котором запечатлена без макияжа. Да и фотошопом над снимком не поработали.

Под фото Яна рассказывала о преимуществах салона красоты. Но подписчики на информацию, которую она пыталась донести до их сведения, внимания почти не обратили. Их привлекло другое. Инста-дива, оказывается, без макияжа похожа не на роковую красавицу, а на «простушку».

«Я убеждена что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить»,- написала под фото Яна.

Спорить с ней не стали, а в комментариях обрушились на нее с критикой. По мнению фолловеров, фото без мэйка - это не про Кошкину.

«Как такое можно было вообще выложить?», «Страшновато, удали», «Что с лицом?» , «Некрасивая», - пишут в комментариях.

Некоторые мужчины посчитали, что Кошкина без макияжа вообще «страшненькая». На едкие комментарии хейтеров звезда не отреагировала - просто проигнорировала.