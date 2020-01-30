Яна Кошкина удивила пользователей Instagram фотографией без макияжа

Сегодня, 14:43

Сергей Нилов

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Яна Кошкина удивила пользователей Instagram фотографией без макияжа

Телеведущая и светская львица Яна Кошкина всегда выглядела гламурно и сногсшибательно. Ее называют одной из самых красивых завсегдатаек Инстаграм. Девушка всегда предстает при полном параде - с идеальной укладкой, ярким макияжем и в довольно откровенной одежде. Поэтому сложно передать удивление подписчиков, когда звезда выложить в сеть фото, на котором запечатлена без макияжа. Да и фотошопом над снимком не поработали.

Под фото Яна рассказывала о преимуществах салона красоты. Но подписчики на информацию, которую она пыталась донести до их сведения, внимания почти не обратили. Их привлекло другое. Инста-дива, оказывается, без макияжа похожа не на роковую красавицу, а на «простушку».

«Я убеждена что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить»,- написала под фото Яна.

Спорить с ней не стали, а в комментариях обрушились на нее с критикой. По мнению фолловеров, фото без мэйка - это не про Кошкину.

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Счастливая очень🥳💐 Сделали новый, безупречный маникюр и педикюр в четыре руки в @manikuroff!🤩 В этот раз выбрала чёрные🐾 Как Вам?) А вообще, из обязательных процедур помимо ноготочков, которые я делаю стабильно раз в 2 недели, это коррекция бровей и реснички в @manikuroff_lashes. Для меня эти процедуры так же обязательны, как чистить зубы!🤷🏻‍♀️ Здорово, что все их можно делать в одном салоне! Я убеждена что женщина, ни смотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной!😉💕 Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить🙈 #ДевочкиТакиеДевочки #маникюрофф #салонкрасотыманикюрофф #москва

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«Как такое можно было вообще выложить?», «Страшновато, удали», «Что с лицом?» , «Некрасивая», - пишут в комментариях.

Некоторые мужчины посчитали, что Кошкина без макияжа вообще «страшненькая». На едкие комментарии хейтеров звезда не отреагировала - просто проигнорировала.

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