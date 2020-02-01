Поклонники Анастасии Заворотнюк озвучили новую версию болезни актрисы

Поклонникам Анастасии Заворотнюк надоело ждать новостей от родственников, поэтому они придумали свою версию. Они решили, что рак у актрисы развился из-за зависти и сглаза людей. Заворотнюк попала в больницу осенью 2019 года. С тех пор о ее состоянии ничего не рассказывают родные. Из-за этого появляется много слухов и домыслов. В Instagram был создан специальный аккаунт, на котором освещаются новости о состоянии звезды, однако и здесь последний пост был в 2019 году. Поклонники переживают о здоровье Заворотнюк и просят родственников сообщить, идет ли она на поправку.



Одна подписчица написала, что артистке завидует много людей, и их негативные мысли могли стать причиной болезни. По ее мнению, все наладится тогда, когда родственники примут и отпустят ситуацию.