Повереннова показала фото 77-летней Алентовой без очков

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в соцсети фото со своими коллегами - Сергеем Астаховым и Верой Алентовой.

Алентова выглядит на снимке элегантной и свежей.

"Запилили фоточку и пошли играть спектакль", - подписала фото Повереннова.

Актеры играют в спектакле "Роковое наследство". Дарья сообщила, что в ближайшее время они будут выступать в Анапе, Туапсе и Сочи.

77-летняя Алентова на снимке позирует без очков, и выглядит она помолодевшей. К слову, Вера Алентова очень редко выходит в свет без темных очков, которые скрывают почти половину ее лица.

Некоторые пользователи Сети ее даже не узнали.

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса много работает и гастролирует.

«Какие красивые!», «Смотрела "Судьбу человека" с Верой Валентиновной. В ней столько интеллигентности, мудрости и женственности. Завораживает», - комментируют подписчики.

Напомним, Вера Алентова замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым, у них есть дочь Юлия.