Повереннова показала фото 77-летней Алентовой без очков

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в соцсети фото со своими коллегами - Сергеем Астаховым и Верой Алентовой.
Алентова выглядит на снимке элегантной и свежей.
Актеры играют в спектакле "Роковое наследство". Дарья сообщила, что в ближайшее время они будут выступать в Анапе, Туапсе и Сочи.
77-летняя Алентова на снимке позирует без очков, и выглядит она помолодевшей. К слову, Вера Алентова очень редко выходит в свет без темных очков, которые скрывают почти половину ее лица.
Некоторые пользователи Сети ее даже не узнали.
Несмотря на свой почтенный возраст, актриса много работает и гастролирует.
«Какие красивые!», «Смотрела "Судьбу человека" с Верой Валентиновной. В ней столько интеллигентности, мудрости и женственности. Завораживает», - комментируют подписчики.
Напомним, Вера Алентова замужем за режиссером и актером Владимиром Меньшовым, у них есть дочь Юлия.
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