Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от супруга Веры Глаголевой

Вчера, 23:05

Светлана Антонова

0

Image
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от супруга Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина на передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой. Святославу уже 14 лет. Сейчас мальчик  думает о выборе профессии. Трехкратная  абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике говорит, что старший сын Святослав помогает ей с трехмесячным Иваном. Подросток не ревнует младшего брата. Спортсменка отмечает, что хотя сыновья очень разные, но характер у них от нее.

14-летний Святослав Шубский имеет коричневый пояс по тхэквондо. Недавно он поделился, что любит баскетбол, но из-за возраста не может попасть в какую-либо профессиональную секцию. Хоркина устроила сына в обычную общеобразовательную школу, где проводятся тренировки. Гимнастка говорит, что Святослав сейчас в таком возрасте, когда нужно уделять много времени учебе. Мальчику предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Сын Кирилла Шубского уже знает, кем хочет стать. Как-то он интересовался различными изобретениями и наукой, IT-технологиями, а сейчас хочет заняться дипломатической деятельностью. Сама 41-летняя Светлана Хоркина мечтает стать многодетной матерью. Она еще хочет родить дочь.

Напомним, Святослав родился в США от тайного союза спортсменки с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. 21 октября 2019 года Хоркина родила второго сына от мужа, экс-военного Олега Кочневого.

Лента

Поклонники Анастасии Заворотнюк озвучили новую версию болезни актрисы

Сегодня, 00:05

Ученые рассказали о пользе овсянки

Вчера, 23:17

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от супруга Веры Глаголевой

Вчера, 23:05

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева удивили фанатов

Вчера, 22:54

Врач рассказал, что указывает на образовавшийся в венах тромб

Вчера, 22:46

Названы простые продукты, которые стоит есть для снижения уровня «плохого» холестерина

Вчера, 22:05

Отказ от цемента и бетона поможет сократить выбросы углекислого газа

Вчера, 18:34

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle