Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от супруга Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина на передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой. Святославу уже 14 лет. Сейчас мальчик думает о выборе профессии. Трехкратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике говорит, что старший сын Святослав помогает ей с трехмесячным Иваном. Подросток не ревнует младшего брата. Спортсменка отмечает, что хотя сыновья очень разные, но характер у них от нее.



14-летний Святослав Шубский имеет коричневый пояс по тхэквондо. Недавно он поделился, что любит баскетбол, но из-за возраста не может попасть в какую-либо профессиональную секцию. Хоркина устроила сына в обычную общеобразовательную школу, где проводятся тренировки. Гимнастка говорит, что Святослав сейчас в таком возрасте, когда нужно уделять много времени учебе. Мальчику предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Сын Кирилла Шубского уже знает, кем хочет стать. Как-то он интересовался различными изобретениями и наукой, IT-технологиями, а сейчас хочет заняться дипломатической деятельностью. Сама 41-летняя Светлана Хоркина мечтает стать многодетной матерью. Она еще хочет родить дочь.

Напомним, Святослав родился в США от тайного союза спортсменки с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. 21 октября 2019 года Хоркина родила второго сына от мужа, экс-военного Олега Кочневого.