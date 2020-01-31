Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева удивили фанатов

Вчера, 22:54

Светлана Антонова

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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева удивили фанатов

Российская певица и актриса Юлия Проскурякова, жена композитора Игоря Николаева, опубликовала на своей странице в соцсети фото с пляжного отдыха в Майами. Там они отдыхали с дочкой Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая живет в США.

"До свидания, Майами!", - подписала фото Проскурякова.

На фото звезда позирует в слитном купальнике, очках и шляпе. На других снимках запечатлено, как Вероника резвится на пляже с отцом.

Многие подписчики положительно откликнулись на фото.
"Юлия, замечательный образ! Красивый купальник и великолепная шляпка! Вам очень идёт!", - прокомментировала одна из поклонниц.

Однако кто-то высказался отрицательно о внешности Проскуряковой. "Грудь, как уши спаниеля", - написал хейтер. "Куда пропала грудь", - добавила еще одна подписчица.

Но хамов все же оказалось меньшинство. В основном были положительные комментарии.

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