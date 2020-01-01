Марина Девятова открестилась от своих слов о романе с Евгением Плющенко

Финалистка шоу «Народный артист» Марина Девятова открестилась от своих же слов о том, что у нее был роман с известным фигуристом Евгением Плющенко, что ради этого мужчины она была готова на все.

В своем Инстаграм Девятова написала, что никогда не давала интервью касательно отношений с мужем Яны Рудковской Евгением Плющенко.

«Я в глубоком удивлении», – поведала артистка, подчеркнув, что интервью - не что иное, как фейк. По глубокому убеждению Марины Девятовой, журналисты сами «состряпали» сенсацию, надергав цитат из ее прошлых высказываний. Что же касается части интервью о романе с Плющенко - это чистой воды выдумка.

«Что вы себе позволяете придумывать, господа журналисты?», - спрашивает и возмущается девушка.

Она добавила, что Евгения Плющенко почти не знает.

Ранее скандальное интервью прокомментировал и сам фигурист. Он заявил, что «знать не знает» Марину Девятову и напомнил, что в период когда он якобы «крутил» с финалисткой популярного талант-шоу, он уже встречался с Яной Рудковской, которой впоследствии предложил руку и сердце.