45-летняя Натали показала всех своих троих сыновей

Популярная российская певица Наталья Рудина, более известная как Натали - многодетная мать. У нее подрастают трое сыновей. Старший, Арсений, уже совсем взрослый - парню исполнилось 18 лет. Среднему сыну артистки Анатолию - 9, а младшему Женечке - только 2 годика.

Исполнительница недавно приняла с наследниками участие в программе Тимура Кизякова «Пока все дома», а сегодня в своем Инстаграм разместила редкое фото, где запечатлена с сыновьями.

Комментаторы были поражены внешнему сходству отпрысков исполнительницы хита «О, Боже, какой мужчина», а также отметили, как выросли ее дети.

«Какие вы красивые и классные, и как все похожи друг на друга!», «Натали, старший уже не сын, а сынище! И Анатолий скоро с Вас ростом будет», «У вас растут три богатыря», «3 брата, 3 богатыря! Какая опора родителям!», - пишут фолловеры.

Напомним, все дети Натали - от одного супруга, за которого она вышла замуж еще в 1991 году. Муж певицы - человек непубличный, поэтому на светских мероприятиях не появляется.

Ранее в сети актриса Екатерина Климова показала на фото четверых детей от троих мужей.