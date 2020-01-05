После развода Пелагея набрала вес

Когда зрители впервые увидели певицу Пелагею, она имела лишние килограммы. Поклонники привыкли к пышным формам звезды.

Когда Пелагея познакомилась с Иваном Телегиным, который впоследствии стал ее мужем, ее внешность изменилась. Певица заметно похудела. Даже после родов она быстро пришла в подтянутую форму. Кроме того, знаменитость поменяла прическу, цвет волос и гардероб.

Однако супруг быстро нашел замену певице и ушел к любовнице.

Пелагея после громкого развода не афиширует свои чувства и хорошо держится на публике. Более того, она согласилась устроить вместе с Телегиным праздник в честь дня рождения их общей дочери.

Многие поклонники отмечали тот факт, что, несмотря на разрыв отношений, Пелагея хорошо выглядит и имеет потрясающую подтянутую форму. Такой она выглядит на снимках в соцсетях.

Однако недавно появилось видео с празднования дня рождения дочери. На записи пользователи заметили, что певица заметно поправилась. Ее фанаты считают, что виной внешним изменениям является стресс, который она пережила из-за развода.