Сильно располневшая Милла Йовович родит со дня на день

На своей странице в соцсети актриса Милла Йовович поделилась, что она хочет поскорее родить и вернуться к нормальной жизни.

Во время третьей беременности знаменитая актриса сильно набрала в весе. Звезда признается, что из-за лишней массы ей тяжело ходить и выполнять простые действия.

Недавно Йовович рассказывала о том, что она безумно счастлива тому, что в 44 года смогла забеременеть и выносить малыша. Однако к концу срока она уже очень устала. Актриса надеется, что малыш будет спокойнее, чем ее старшие дети.

Милла Йовович говорит, что мечтает о том моменте, когда сможет нормально одеваться, не испытывая при этом дикого напряжения. Она отметила, что у нее осталось последнее платье, которое на нее подходит сейчас.

Во время беременности знаменитость набрала 30 кг. После родов ее ждет тяжелая работа, чтобы привести свое тело в норму.