Психолог прогнозирует развод принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 12:01

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Психолог прогнозирует развод принца Гарри и Меган Маркл

Известный психолог Уэйн Дюпре считает, что вскоре принц Гарри и его супруга Меган Маркл разведутся. В интервью специалист спрогнозировал разрыв пары в ближайшие 3-5 лет.

Знаменитый психолог, который специализируется по королевской семье, считает, что жертвы, которые принц Гарри принес ради своей супруги Меган Маркл, окажутся напрасными. Уэйн Дюпре утверждает, что союз пары просуществует максимум 5 лет, после чего они разведутся.

Свои слова психолог подкрепляет тем, что принц Гарри и Меган Маркл имеют разные приоритеты, планы и цели на жизнь. Сын принцессы Дианы пожертвовал ради жены не только своим статусом и финансами, но и отношениями со своей королевской семьей. Эксперт предполагает, что причиной разногласий в молодой семье может стать то, что Меган Маркл захочет вернуться в Голливуд.

Напомним, принц Гарри отказался от королевских полномочий и переехал с супругой в Канаду. Причиной этого послужила травля его возлюбленной в Британии. Многие критикуют поступок Гарри, но есть и те, кто поддерживает его, ведь он совершил трудный поступок ради своей избранницы.

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Психолог прогнозирует развод принца Гарри и Меган Маркл

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