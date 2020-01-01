Дочь Ефремова рассказала, как угасает из-за алкоголизма разум ее матери Ксении Качалиной

Анна-Мария Ефремова, 19-летняя дочь популярного актера Михаила Ефремова, решилась откровенно поговорить со своими подписчиками в социальной сети об алкоголизме своей матери - актрисы Ксении Качалиной.

Экс-супруга Михаила Ефремова не скрывает, что любит заглядывать в рюмку. Ранее она побывала на телевидении и в прямом эфире рассказала о своем увлечении спиртным. Женщина, которая совершенно запустила свою квартиру, тогда заявила, что без алкоголя жить просто не может. А для того, чтобы нормально себя чувствовать, ей необходима одна бутылка в день.

Именно алкоголизм матери стал главной причиной того, что Анна-Мария была лишена родительского тепла в детстве. После развода родителей она жила в интернате, с отцом виделась лишь по выходным.

Отношения с матерью у девушки как были прохладными, так и остались.

Анна-Мария констатирует, что ей стало тяжело узнавать мать - внешне, но не по запаху. Спиртным от нее отдает на всю улицу.

«Мать медленно угасает. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо», — решилась на откровенное признание в Instagram девушка.

Анна-Мария пообещала себе, что никогда не станет такой, как ее мать. Девушка верит, что впереди у нее светлое будущее, без спиртного.