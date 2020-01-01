Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Сегодня, 00:25

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Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой. Специалист утверждает, что именно благодаря этим процедурам поклонники стали удивляться внешнему виду поп-дивы.

Еприкян отмечает, что на данный момент существует несколько проверенных способов омоложения. Что же касается внешнего вида Пугачевой, многие поклонники уже заметили, что у Примадонны обновленное лицо. Сама певица поделилась, что она быстро стареет, но старается делать все, чтобы выглядеть хорошо.

Лейла Еприкян считает, что Пугачева однозначно делает различные омолаживающие процедуры.

Косметический хирург считает, что певица точно регулярно проходит курсы массажей и принимает специальные витамины для кожи, волос и так далее.

Кроме того, есть большая вероятность, что звезда прибегала к пластическим операциям.

 

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