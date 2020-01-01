Андрей Макаревич озвучил настоящую причину отмены съемок фильма о «Машине времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей страничке в социальной сети Фейсбук рассказал, почему не будет снят фильм к 50-летию коллектива.

Макаревич признался, что сам занимался поиском денег, и это было «унизительное дело». Хотя изначально предполагалось, что средства выделит Минкульт.

Согласно видению режиссера Андрея Комарова, фильм должен был включать в себя 10-15 новелл. Каждая из них должна быть основана на одной из песен «Машины времени». Примечательно, что согласно задумке новеллы должны были снимать отдельные кинематографисты.

Владимиру Мединскому, который на момент озвучивания идеи был главой Минкульта, концепция понравилась. Но она не пришлась по душе другому министру культуры - Ольге Любимовой.

«Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени», но и известных режиссеров Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, и так далее по списку», - написал Макаревич.

Группа «Машина времени» - культовая советская и российская рок-группа, основанная Макаревичем и Кавагоэ в 1969 году. Она работает в исключительном жанре. Музыканты играют не только рок - в их композициях присутствуют элементы рок-н-ролла, блюза и бардовской песни.