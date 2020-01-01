Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея воссоединилась с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным для того, чтобы отметить день рождения их общей дочери Таисии. Малышке исполнилось три года.

Сам день рождения 21 января, но торжество организовали через неделю.

Знаменитые родители устроили для девочки тематическую вечеринку на основе сериала «Щенячий патруль», который нравится Тае. На празднике были друзья девочки, аниматоры, родители маленьких гостей. Пришел на празднование и отец девочки.

Напомним, что Телегин и Пелагея сообщили о разрыве перед Новым годом. Певица поделилась, что им обоим приходится непросто, но они сохранили добрые отношения ради дочки. Ходит много слухов о разрыве знаменитостей, однако сами экс-супруги не подтверждают и не опровергают их.