Владимир Кузьмин обвенчался с бывшей супругой

Знаменитый музыкант Владимир Кузьмин принял важное решение в личной жизни. Он расстался со своей любовницей Светланой и решил вернуться к своей бывшей жене Екатерине Трофимовой. Светлана была удивлена и огорчена решением возлюбленного, но уже ничего не могла поменять.

Сейчас Владимир и Екатерина строят большие совместные планы на будущее. Трофимова подтвердила журналистам «СтарХита», что они сейчас вместе и планируют снова пожениться. О бракосочетании говорить пока рано, однако свадьба все-равно состоится. Екатерина поделилась, что они уже обвенчались.

«Мы планируем пожениться, еще не выбрали точную дату, но наверняка свадьба будет в этом году. Мы с Владимиром уже обвенчались и дали друг другу главные клятвы верности», - заявила журналистам Екатерина.

Сам Кузьмин не комментирует личную жизнь. Близкие музыканта отмечают, что он всех удивил, вернувшись к бывшей жене. Видимо, чувства Кузьмина к Трофимовой не остыли спустя несколько лет после расставания.