На операцию в Мюнхен Иван Телегин отправился с любовницей

Хоккеист Иван Телегин расстался с Пелагеей и не скрывает свою любовницу. Однако он не стеснялся крутить романы на стороне даже будучи в браке, поэтому его разводу с Пелагеей особо никто не удивился. Сейчас спортсмен живет с Марией Гончар в гражданском браке, пишет СтарХит.

У Ивана наступили трудные времена. В матче против «Сочи» спортсмен получил серьезную травму. Сначала этим никто не заинтересовался, но, позже президент клуба Игорь Есмантович официально заявил:

- Какова вероятность возвращения Телегина на лед в этом сезоне будет известно после операции.

Для лечения Иван выбрал Мюнхен. Туда его сопровождала Мария Гончар, которую обвиняют в разрыве Телегина и Пелагеи. Хоккеист ничуть этого не стесняется. Более того, после расставания с певицей, он сразу пригласил девушку переехать к нему.

- Иван и Мария действительно живут вместе, - подтвердили в окружении Телегина.

Поклонники заметили интересную закономерность: пара довольно часто размещает фото из одинаковых локаций.

Похоже, Иван не сильно переживает из-за развода. Сейчас хоккеист наслаждается отношениями с Гончар.

Некоторые из окружения пары считают, что в разрыве есть и вина Пелагеи:

- Пелагея постоянно проверяла телефон, почту и донимала его. Друзья Ивана считают, что в его изменах виновата супруга, ведь в жизни она завистливая и злая, совсем не такая, как на экране. Так говорят и те, кто работал с ней на шоу.