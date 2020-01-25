Анна Нахапетова в Instagram показала фото в бикини

Анна Нахапетова улетела на отдых в Мексику. Она с радостью делится своими фото с курорта. И вот 41-летняя актриса разместила в соцсети фотографию в бикини на фоне экзотической природы возле бассейна. Купальник подчеркивает стройную фигуру и длинные ноги знаменитости.

Сама артистка в свое оправдание за такой откровенный снимок, заявила, что девушки в ее возрасте чаще всего смотрятся «не очень» в бикини. Поклонники посчитали, что актриса не переступила грань допустимого и что фото вполне приличное. Фанаты написали в комментариях, что ее подтянутое тело позволяет выкладывать такие фото в Сеть.

Напомним, Анна Нахапетова - одна из дочерей умершей в 2017 году от рака Веры Глаголевой.