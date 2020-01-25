Новые фото похудевшей Адель опубликованы в сети

Фотографии 31-летней Адель с отдыха на Карибах вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Поклонники певицы спорили о том, идет ли ей худоба. Некоторые фанаты обеспокоены ее худобой и признаются, что переставали узнавать звезду. Известно, что знаменитость сбросила 45 килограммов всего за полгода.

Новые снимки Адель сделаны во время того, как она направлялась к своему автомобилю. Артистка была в спортивном костюме, который демонстрирует усилия Адель в борьбе с лишним весом.



Отметим, что с момента похудения папарацци караулят певицу для получения новых кадров, а желающие похудеть охотятся за секретами похудения звезды.