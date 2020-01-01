Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко

Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.

Образ умершей Гурченко будет создан при помощи компьютерных технологий. Авторы утверждают, что он будет абсолютно идентичен реальному образу артистки.

Известно, что съемка шоу будет проходить на площадке в десять гектаров, где будут работать около 300 камер. Это костюмированное реалити-шоу, где одни герои сыграют роль королей, а другие — роль слуг.

"Суть шоу заключается в том, что здесь, как и в жизни, все с любопытством и завистью наблюдают за роскошной жизнью королей, но при этом тайно ненавидят их и даже пытаются свергнуть", — рассказал Комиссаров.

Премьера шоу планируется на февраль 2020 года.

Напомним, знаменитая актриса Людмила Гурченко скончалась в 2011 году.