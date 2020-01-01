Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

В этом году Светлана Лобода на зимние каникулы поехала отдыхать в экзотическую Мексику. Певица решила не экономить и потратила крупную сумму.

Прошлый год у Лободы выдался успешным. Артистка провела три больших сольных концерта в «Крокусе», приняла участие в качестве члена жюри в проекте «Голос. Дети» и собрала аншлаг на столичной ВТБ «Арене». После череды корпоративов, певица решила отдохнуть. Она решила отправиться со своими близкими в экзотическую Мексику. Там исполнительница собирается быть до начала февраля. Лобода отдыхает со своими родными— мамой и дочками Евой и Тильдой. Также с ними отправились к океану няня детей и друг Светланы дизайнер Бичола Тетрадзе.

Они поселились в одном из лучших отелей прибрежного города Тулум, здание которого когда-то было в собственности легендарного Пабло Эскобара. Одна ночь в номере с видом на море стоит больше 100 тысяч рублей. Рядом с гостиницей можно поплавать с дельфинами, позаниматься снорклингом и рыбной ловлей. В баре-ресторане на пляже проходят модные тусовки до утра.

Сама Лобода отдает предпочтение спокойному отдыху. Звезда проводит время с детьми, много читает и наслаждается океаном, а ее мама Наталья еще и осматривает различные достопримечательности - старинный город Майя-Коба с великой пирамидой, селения местных жителей в джунглях и другие.

Свой отдых знаменитость разделила на две части — посреди каникул она улетела из Мексики, отработала несколько концертов, и снова вернулась в экзотическую страну.

Даже находясь на отдыхе, Лобода придерживается правильного питания. Для своего рациона она выбирает много овощей и фруктов. Но иногда может съесть и фастфуд. Благодаря активному образу жизни и плотному графику певица не теряет форму, поэтому особых диет она не придерживается. Несколько раз в неделю Светлана Лобода посещает спортзал.