Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из Канады

Вчера, 23:12

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Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из Канады

Новой избранницей певца Прохора Шаляпина стала 40-летняя миллионерша из Канады. Известно, что возлюбленные сейчас вместе путешествуют по Тихому океану. Недавно артист расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Не прошло много времени, как Шаляпин закрутил новый роман. Его избранница – 40-летняя владелица сети адвокатских организаций. Татьяна живет в Оттаве, куда она переехала из РФ еще в детстве, пишет Комсомольская правда.

Сейчас пара отдыхает на круизном лайнере Royal Princess, стоимость тура составляет около 7 тысяч долларов. Недавно влюбленные были замечены в самой дорогой гостинице Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills. Стоимость простого номера без завтрака в этом отеле -  42 тысячи рублей в сутки. Шаляпин прожил там со своей спутницей 8 дней. Есть большая вероятность, что такой дорогостоящий отдых оплачивает предпринимательница.

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