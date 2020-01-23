Актриса Екатерина Климова показала своих четверых детей от трех мужей

42-летняя звезда российского кино Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам своих четверых детей, рожденных от трех мужей. Трогательные семейные фото сразу же нашли отклик в сердцах подписчиках актрисы.

Екатерина Климова и ее дети сейчас находятся на Бали, куда отправились вместе с друзьями. Компанию им, в частности, составила еще одна актриса - Татьяна Лютаева.

На опубликованных фото все четверо детей прижимаются к своей звездной матери. Екатерина Климова ласково называет их «птенчиками».

«Подросли мои родные птенчики, а некоторые даже переросли. Куда же ты летишь, время? Спасибо за фиксацию счастья», - такую подпись оставила знаменитость под снимками.

Действительно, старшая дочь актрисы Елизавета уже совсем взрослая. Девушке 17 лет, и она такая же красивая, как и ее мама. Елизавета появилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Вторым мужем актрисы стал актер Игорь Петренко. От него она родила двоих сыновей. Старшему Матвею уже 13 лет, а младшему, Корнею - 11.

Дочь Белла самая маленькая - ей только четыре года. Она появилась на свет от третьего мужа Климовой - актера Гелы Месхи. Супруги расстались в минувшем году. Сейчас Екатерина Климова открыта к новым отношениям, ее сердце свободно.

К слову, сегодня, 24 января, актриса отмечает день рождения - ей исполнилось 42 года. Поклонники восхищаются ее красотой и не верят возрасту паспорту. Климову справедливо называют одной из красивейших женщин российского кино.

Свой день рождения звезда отметит вместе с друзьями и детьми на Бали, где, собственно, сейчас и находится.