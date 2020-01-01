Цекало попросил детей не упоминать о бывшей жене 

Вчера, 12:17

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Цекало попросил детей не упоминать о бывшей жене 

Продюсер Александр Цекало попросил своих детей от бывшей супруги Виктории Галушко не говорить о маме, сообщает «СтарХит».

В начале 2019 года 58-летний Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей стала 28-летняя модель, актриса и художница Дарина Эрвин. Как выяснилось позже, Цекало заплатил бывшей супруге, чтобы она сменила фамилию на девичью. Кроме того, продюсер проконтролировал визит Виктории Галушко в ЗАГС с помощью адвокатов.

Известно, что у бывших супругов натянутые отношения и все общие вопросы они решают посредством адвокатов.

«Эрвин быстро подружилась с Сашиными детьми. Александра и Михаил изредка приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Дома Цекало запрещает говорить детям о маме. У него остался осадок после расставания», — рассказывают из окружения пары.

Известно, что после развода с Викторией Галушко продюсер полностью обеспечивает семью, находясь большую часть времени в Америке, сообщает "Рамблер".

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