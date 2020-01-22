Александр Беляев отказался от лекарств против рака

Несколько лет Александр Беляев мужественно сражается с серьезной болезнью — раком легких. С его слов, о полном выздоровлении говорить еще рано. Однако ведущий сообщил, что некоторые улучшения уже есть.

Ведущий прогноза погоды не скрывает подробностей своего лечения. В интервью коллегам Александр Беляев поделился, что ему удалось побороть расстройство нервной системы, возникшее из-за препаратов. У мужчины были трудности с произношением и координацией.

Также ведущий отметил, что, несмотря на хорошие новости, в конце декабря он должен будет снова пройти плановое обследование.

«Анализы хорошие. Можно ли поздравить с выздоровлением? Об этом говорить еще слишком рано. Однако то, что показатели стабилизировались, очень приятно! Следующий визит к врачам будет в марте», - рассказывает «СтарХиту» Беляев.

«Врачи порекомендовали прекратить прием онкологических таблеток, — продолжает Беляев. — И принимать лекарства против других заболеваний. Поэтому лекарства от рака я пока не пью»

Те, кто общаются с Александром, восхищаются тем, сколько радости звучит в его голосе. Хотя борьба с онкологией отнимает много сил, он не унывает. В начале января Беляеву исполнился 71 год!

«День рождения прошел спокойно, — рассказывает ведущий. — Было много звонков от коллег, друзей, приятелей… Поскольку день рождения выпадает на новогодние праздники, еще не успеваешь отойти от новогодних застолий. Зато в магазинах пусто, поэтому могу скупиться без очереди! Сын уехал в это время за границу. Я раньше тоже улетал в свой День рождения. А теперь нахожусь под медицинской звездой дома! Главный мой подарок — это возможность жить 365 дней в году!»