Карапетян устроил супруге праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару

22-01-2020, 13:34

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Карапетян устроил супруге праздник на 22 млн рублей с Киркоровым и Ротару

Филипп Киркоров исполнил на торжестве хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Владелец компании «Ташир» миллиардер Самвел Карапетян на день рождения любимой супруги пригласил много знаменитостей, которые пели для гостей.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров исполнил хит экс-супруги Аллы Пугачевой «Миллион алых роз». Известно, что Киркоров выступает на корпоративных мероприятиях как минимум за сто тысяч евро.

Также на мероприятии выступала София Ротару. Певица берет за свои выступления от пятидесяти тысяч евро. Звезда исполнила свою знаменитую композицию «Лаванда».

Еще одним музыкальным гостем на празднике стал Сосо Павлиашвили. Он просит за свои выступления на корпоративах «всего» 20-30 тысяч евро.

Ведущим вечера был Андрей Малахов. Свои услуги телеведущий оценивает от двух миллионов рублей. Среди исполнителей были и популярные в юности супруги миллиардера артисты: Ricchi e Poveri, Thomas Anders. По примерным подсчетам, день рождения супруги обошелся Карапетяну  около 22 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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