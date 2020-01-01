Тина Канделаки рассказала о браке с младшим на 11 лет мужчиной

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки дала интервью, в котором рассказала о своих мотивах в отношениях со своим супругом Василием Бровко. Василий младше Тины Канделаки на 11 лет. Когда они познакомились и начали встречаться мужчине было 23 года.

Тина Канделаки на то время была уже зрелой, опытной в разных сферах жизни, состоявшейся женщиной. Многие удивлены и не понимают, почему знаменитость решила связать свою жизнь с таким молодым парнем.

Тина рассказывает, что их отношения с Василием начались во время совместной деятельности. Они были задействованы в одном рабочем проекте. Уже тогда телеведущая заметила Василия Бровко как молодого, но солидного человека, и интересного коллегу. Телезвезда отметила, что в Василии ее привлекли его качества. Канделаки считает, что тот факт, что они прожили совместной жизнью более 10 лет, свидетельствует о том, что сделан правильный выбор.

«Меня привлекло в Василии то, что мне было с ним интересно. Он поддерживал все мои безумные идеи. Это качество Василия – постоянно двигаться вперед, придумывать что-то новое, не останавливаться – очень меня заинтересовало. Наша разница в возрасте успешно компенсируется моей неумной энергией и его отзывчивостью на эту энергию», – рассказала Тина Канделаки в интервью с GQ.