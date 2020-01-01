Кейт Миддлтон прокомментировала свою четвертую «беременность»

Герцогиня Кейт Миддлтон опровергла слухи о своей беременности.
Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям — многодетные родители. У них есть два сына и дочь. Старшему ребенку Джорджу 6 лет, малышке Шарлотте 4 года, а Луи 1 год. Многие поклонники королевской семьи ждут, когда герцогиня забеременеет четвертый раз. Однако Кейт Миддлтон говорит, что это маловероятно.
Возможно, сама герцогиня, хотела бы еще детей. Кейт Миддлтон буквально светится от счастья, когда проводит время с детьми.
Напомним, в 2019 году дочь герцогов отправилась в первый класс. Девочка обучается в знаменитой школе Thomas's Battersea. Судя по тому, что в этой же школе учится и ее старший брат, королевская семья довольна этим образовательным заведением.
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