Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Сегодня, 13:50

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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Сейчас российская актриса Екатерина Климова вместе со своей подругой Татьяной Лютаевой отдыхает на Бали.

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.

На своей странице в Инстаграм она разместила видеоролик, где она танцует в купальнике на фоне золотистого неба и садящегося за горизонт солнца.

Поклонники актрисы были восхищены внешним видом Климовой. Подписчиков порадовала естественная красота артистки.

Напомним, ходят слухи, что Екатерина Климова на Бали отдыхает с тремя детьми и актером Алексеем Чадовым. В Сети говорят об их романе.

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