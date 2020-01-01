Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Сейчас российская актриса Екатерина Климова вместе со своей подругой Татьяной Лютаевой отдыхает на Бали.



Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.

На своей странице в Инстаграм она разместила видеоролик, где она танцует в купальнике на фоне золотистого неба и садящегося за горизонт солнца.

Поклонники актрисы были восхищены внешним видом Климовой. Подписчиков порадовала естественная красота артистки.

Напомним, ходят слухи, что Екатерина Климова на Бали отдыхает с тремя детьми и актером Алексеем Чадовым. В Сети говорят об их романе.