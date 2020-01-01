Новый клип Егора Крида уже собрал 5 миллионов просмотров

Сегодня, 11:56

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Новый клип Егора Крида уже собрал 5 миллионов просмотров

Клип российского музыканта Егора Крида на песню "Голубые глаза" был просмотрен на YouTube 5 миллионов раз за 5 дней. Клип снят для фильма «НЕидеальный мужчина», в котором рэпер исполняет главную роль.

В клипе исполнитель поет в большой и темной комнате, в которой размещен проектор. В ролике присутствуют  любовные кадры из кинокартины с Егором Кридом и Юлией Александровой.

"Даже ваши глаза не голубые - вы все-равно прочувствуете эту песню!" — подписано видео.

Музыкант впервые решил сняться в кино. В «НЕидеальном мужчине» Крид играет высокотехнологичного робота, который влюбляется в сотрудницу компании, продающей этих роботов.

Фантастическая комедия вышла в прокат 16 января.

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