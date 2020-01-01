Винокур поделился секретами своего многолетнего брака

Винокур прожил в браке с Тамарой Перваковой 45 лет.
В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» юморист и певец рассказал о своей семейной жизни. В студии у ведущего Бориса Корчевникова Винокур поделился, что они с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой вместе с семидесятых годов прошлого века. У артистов есть совместная дочь Анастасия и внук Федор.
Корчевников спросил, почему супруга не взяла фамилию Винокура.
«Тогда я был студентом и никому не была известна моя фамилия. Поэтому Тамара ее не взяла. А моя дочь носит мою фамилию», - поделился Владимир Винокур.
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