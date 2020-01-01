Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Сегодня, 15:56

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Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Бывший участник телепроекта Дом-2 Рустам Солнцев на своей странице в соцсети рассказал о своих впечатлениях о мемуарах Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!».
Со слов Солнцева, в этой книге есть много интересных историй о жизни и творчестве народной артистки. Особое внимание он обратил на факт драки Кадышевой с Бабкиной.
Известно, что две артистки давно конфликтуют между собой. Солнцев рассказал о том, что на одном из концертов Кадышева ударила конкурентку.
Кадышева обвинила Бабкину в том, что та исполняет песни под фонограмму, а также задела ее, напомнив о пенсионном возрасте Бабкиной.

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